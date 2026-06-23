З такими приписками ми скоро будемо геть хворою країною, в якій реальним пацієнтам до реальної меддопомоги буде не дістатися.

За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури викрито схему штучного завищення фінансування медзакладу за Програмою медичних гарантій.

Про підозру повідомлено директору лікарні, завідувачу відділення та двом лікарям. За даними слідства, керівник медзакладу, який також є депутатом Мукачівської районної ради, спільно із завідувачем організував механізм отримання додаткових бюджетних коштів. До схеми залучили двох медиків, які вносили неправдиві дані до електронної системи охорони здоров’я.

Упродовж січня–вересня 2025 року до медичних інформаційних систем внесено відомості про понад 1200 «пацієнтів», які нібито отримували складне лікування із застосуванням інвазивної ШВЛ. Водночас встановлено, що такі послуги фактично не надавалися, а відповідне обладнання у відділенні навіть було відсутнє.

Після внесення фіктивних даних директор підписував електронні звіти та подавав їх до НСЗУ, що щомісяця забезпечувало лікарні близько 1 млн грн додаткового фінансування. Загалом, за висновками експертиз, заклад безпідставно отримав понад 9,5 млн грн бюджетних коштів.

Кошти, зокрема, використовувалися для преміювання учасників схеми.

У межах провадження посадовців відсторонено від посад. Директор лікарні перебуває під вартою з можливістю внесення застави, завідувачу відділення обрано цілодобовий домашній арешт.