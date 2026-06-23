Ексзаступника секретаря РНБО і російського агента Володимира Сівковича викрили на привласненні недобудованої Республіканської клінічної лікарні та прилеглої земельної ділянки площею 21,36 га у Києві. Орієнтовна вартість майна — 300 млн грн/

Про це повідомили СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора.

За версією слідства, розробляти злочинний план Сівкович зі спільниками почав ще у 2006 році, його реалізація розтягнулася на 15 років.

Схема полягала у створенні штучної заборгованості замовнику будівництва лікарні, а потім у використанні цих боргів для заволодіння цілим майновим комплексом під час процедури банкрутства.

Для реалізації плану Сівкович залучив посадовців держпідприємства та підконтрольну йому організацію у Києві.

Цей підрядник спочатку уклав угоду з держпідприємством-забудовником лікарні на коригування проєкту та завершення будівництва медкомплексу на суму в 30 млн грн.

Але приватна компанія не виконала зобов’язання, чим «загнала» в борги перед кредиторами державного підрядника.

Після цього фігуранти продали афілійованому відомому забудовнику корпоративні права на свою проєктну організацію разом із правом вимоги штучної заборгованості.

А згодом привласнили майновий комплекс лікарні в обмін на погашення суми боргу.

Окремо встановлено, що у 2018–2019 роках право вимоги за цим боргом було відчужено третім особам за 300 тис. доларів США. Надалі це стало інструментом для подальших махінацій із майном лікарні.

За клопотанням прокурорів на будівлі лікарні та земельну ділянку накладено арешт.

Наразі в суді розглядається справа щодо повернення довгобуду у власність держави.

Сівковичу і двом його бізнес-партнерам, що перебувають за кордоном, повідомили про підозру за декількома статтями КК України:

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 статті 364 (організація, зловживання службовим становищем, що призвело до значних збитків).

Після проведення обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів підозру отримав їхній спільник — юрист приватної компанії, що брала участь в оборудці на користь Сівковича.