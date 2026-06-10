Педофіла підозрюють у тривалому сексуальному насильстві над дітьми.
На Прикарпатті викрито 65-річного жителя Івано-Франківська, якого підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над малолітніми дітьми.
За даними слідства, починаючи з 2022 року, чоловік регулярно приїжджав до одного із сіл області, де мав будинок для відпочинку. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховувалися діти.
Після цього під різними приводами запрошував малолітніх до свого будинку та вчиняв щодо них сексуальне насильство.
Відомо про двох потерпілих хлопчиків. На момент вчинення злочинів їм було 8 та 11 років.
Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям.
Чоловіка затримали 6 червня. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Слідство встановлює інших можливих потерпілих, які могли постраждати від дій підозрюваного.