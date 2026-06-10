«Оперативним штабом Республіки Крим ухвалено рішення про введення з 00.00 10 червня 2026 року нової схеми руху залізничного пасажирського транспорту в Криму. Транспортна компанія “Гранд Сервіс Експрес” здійснила коригування розкладу. У літньому графіку руху передбачено курсування 48 пар приміських поїздів (96 поїздів), а в дальньому прямуванні – 14 пар поїздів (28 поїздів) 20 маршрутами. З них 8 пар поїздів 10 маршрутами прямуватимуть Республікою Крим у світлий час доби, тобто з 5:00 до 23:00. Решта 6 пар поїздів 10 маршрутами, які прямують до Республіки Крим у нічний час, прибуватиму на залізничну станцію Керч-Південна», — повідомив призначений РФ «глава» анексованого Криму Сергій Аксьонов.

У тг-каналі компанії-перевізника «Гранд Сервіс Експерс» зазначається, що після прибуття на станцію Керч Південна пасажири пересідатимуть на автобуси, надані «владою» анексованого Криму, передає Астра.

«На кожному автобусі буде вказано напрямок (наприклад, Керч – Джанкой, Керч – Владиславівка, Керч – Сімферополь). Пасажири зможуть сісти на свій автобус та доїхати до станції закінчення поїздки у квитку. <…> У Керч із Сімферополя, Севастополя, Євпаторії та ін. пасажири, згідно з вказаним розкладом, також зможуть дістатися автобусами», — йдеться у повідомленні перевізника.

Зміни не вплинуть на заміське сполучення, уточнив Аксьонов.

8 червня «глава» анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що пасажирський потяг «Москва – Сімферополь» атакований дроном ЗСУ, помічник машиніста загинув, машиніста поранено.

Потім в анексованому Криму тимчасово призупиняли рух приміських поїздів на ділянках Армянськ — Джанкой, Сімферополь — Джанкой та Яскрава — Сімферополь. Потяги далекого прямування до РФ вирушали тільки з Керчі.