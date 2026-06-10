Сотні протестувальників у масках вийшли на вулиці у відповідь на арешт мігранта із Судану за звинуваченням у жорстокому нападі з ножем. “Прохачу притулку” було надано безстроковий дозвіл на проживання.

Протестувальники підпалили будинки, автомобілі та автобуси. 30-річному суданцю було висунуто обвинувачення в замаху на вбивство, і сьогодні він постане перед судом. Він прибув до Великої Британії на автобусі з Дубліна до Белфаста, доїхавши до Ірландії з Франції після від’їзду із Судану. Перший міністр Північної Ірландії Мішель О’Ніл уже засудила “відвертий бандитизм”, заявивши, що “групи чоловіків у масках, які підпалюють будинки — це огидне боягузтво”, пише Daily Mail, передає Фокус.

Заворушення стали прямою реакцією на спробу мігранта із Судану вбити місцевого жителя. Він напав на нього з ножем, притиснув його до землі і намагався відрізати йому голову просто посеред вулиці. Жертву відбили випадкові перехожі. Один із них, Метт МакКірнан розповів, що побив суданця ключкою для керлінгу свого сина.

Жертвою виявився Стівен Огілві, чоловік віком близько 40 років, який зараз перебуває в лікарні у важкому стані. За наявною інформацією, він проживав у тому ж багатоквартирному будинку, що й підозрюваний.

Напад було зафіксовано камерою спостереження і відеозапис розійшовся соцмережами. Користувачів особливо обурила відсутність перевірок мігрантів, які в’їжджають до Великої Британії.

У підсумку все це призвело до масштабного протесту, який був спрямований саме на мігрантів. І протестувальники діяли за расовою ознакою: близько 100 чоловіків у масках йшли вулицею, виламуючи двері та розбиваючи вікна, заявляючи, що вони “виганяють іноземців”.

Також повідомлялося, що групи місцевих жителів встановили контрольно-пропускні пункти і перевіряли автомобілі, що проїжджали, на наявність іноземних громадян.

Поліцейські машини також зазнали нападів: вандали закидали їх цеглою, підпалювали і забиралися на дахи.

Протести спалахнули після спроби суданця вбити місцевого чоловіка

Антиіммігрантські протести також відбулися в кількох інших містах Великої Британії, включно з Лондоном, Глазго і Саутгемптоном.

Заступник начальника поліції Північної Ірландії Раян Хендерсон спробував придушити “окремі осередки заворушень”, закликав зберігати спокій, а поліція Північної Ірландії також видала наказ про розгін протестувальників і попередила їх, що для гарантування громадської безпеки може бути застосована сила.

Мішель О’Ніл різко відреагувала на ці заворушення, заявивши: “Це не має жодного стосунку до суспільства. Це відвертий бандитизм”.

“Напад у північному Белфасті був жахливим і неправильним. Але є небезпечні спроби використати це у своїх цілях, щоб переслідувати й атакувати невинних людей, які просто намагаються жити, працювати й виховувати тут свої сім’ї”, — заявила перша міністерка, наголосивши, що расизм, залякування та насильство є неприпустимими, де б вони не відбувалися.

Але в підсумку протести розкрили важливу проблему з “дірявим” кордоном між Республікою Ірландія та Північною Ірландією відповідно до давньої домовленості, згідно з якою паспортного контролю не проводять.

Влада повідомила, що суданець сів на автобус із Дубліна в Белфаст і негайно подав заяву на надання притулку. Кілька місяців потому Міністерство внутрішніх справ видало йому п’ятирічну візу біженця.

Тепер у Белфасті закликають переглянути заходи безпеки на кордоні, запроваджених у рамках так званої Єдиної зони пересування (Common Travel Zone, CTA), яка охоплює Велику Британію, Північну Ірландію та інші території.

У Белфасті протестувальники підпалювали машини та будинки

Раніше, після неодноразових запитань щодо міграційного статусу підозрюваного, начальник поліції Північної Ірландії Джон Бутчер підтвердив, що мігрант прибув із Судану до Парижа, потім до Дубліна, а звідти автобусом до Великої Британії в лютому 2023 року.

Також влада визнала, що перевірок часто не проводили взагалі, і будь-хто, хто прибув до Республіки Ірландія, може опинитися в Лондоні, Манчестері або де завгодно протягом одного-двох днів.

Примітно, що на протести вже відреагував мільярдер Ілон Маск, який закликав людей вийти на вулиці Великої Британії та взяти участь у демонстраціях.