Перша дочка президента Іванка Трамп стала мішенню для вбивства з боку терориста, підготовленого Корпусом вартових ісламської революції, в рамках хитромудрого плану помсти за те, що президент усунув його наставника – пише видання.

Нещодавно затриманий 32-річний Мохаммад Бакер Саад Давуд Аль-Сааді “пообіцяв” вбити Іванку і навіть мав план її будинку у Флориді.

Іракський громадянин нібито мав на меті вбити сім’ю президента Дональда Трампа у відповідь на вбивство іранського військового керівника Касема Сулеймані під час удару американського безпілотника в Багдаді шість років тому.

Після вбивства Касема він ходив і говорив людям: “Ми повинні вбити Іванку, щоб спалити будинок Трампа так, як він спалив наш будинок – додає видання.

Аль-Сааді також опублікував фотографію карти, на якій позначено анклав у Флориді, де Іванка та її чоловік Джаред Кушнер мають будинок вартістю 24 мільйони доларів, а також моторошну погрозу арабською мовою, яка перекладається так: “Я кажу американцям: подивіться на цю фотографію і знайте, що ані ваші палаци, ані Секретна служба не захистять вас. Зараз ми перебуваємо на етапі спостереження та аналізу. Я казав вам, що наша помста – це лише питання часу”.

Аль-Сааді, як повідомляється, є високопоставленою фігурою в терористичних колах Іраку та Ірану. Він був заарештований у Туреччині 15 травня та екстрадований до США, де, за даними Міністерства юстиції, йому висунуто звинувачення у 18 нападах та спробах нападів по всій Європі та США.

За даними Міністерства юстиції, він стоїть за атаками на американські та єврейські об’єкти, зокрема за підпалом Банку Нью-Йорка Меллона в Амстердамі в березні, ножовим нападом на двох єврейських жертв у Лондоні в квітні та стріляниною в будівлі консульства США в Торонто, також у березні.

Він також планував, координував і, як стверджується, взяв на себе відповідальність за напади на єврейське населення, включаючи вибух у синагозі в Льєжі, Бельгія, підпал храму в Роттердамі в березні, за даними федеральних органів, а також за різні інші зірвані контратаки в США у відповідь на поточний конфлікт на Близькому Сході.