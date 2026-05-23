Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Підписав сьогодні новий наш український пакет санкцій, які ми обовʼязково маємо поширити в інших юрисдикціях. Санкції проти окупантів – російських військових, більше сотні їх, – які причетні до ракетних, дронових ударів по нашій країні, по наших людях. Також є пакет проти суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни – зброї, боєприпасів, перевезення техніки. Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні.

І ще одне. Активно ведемо дипломатичну роботу з нашими партнерами у Євросоюзі, щоб наблизити членство України в ЄС. Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль. Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною. Важливо відкрити кластери. Важливо змістовно рухатись у перемовинах. Важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Слава Україні!”