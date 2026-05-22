Працівники ДБР викрили схему привласнення коштів, передбачених для підтримки тваринництва.

За даними слідства, у 2025 році виконувачка обов’язків начальника районної державної лікарні ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в Одеській області вносила до реєстру тварин недостовірні дані про поголів’я.

До схеми вона залучила знайомого фермера, який підшуковував підставних осіб. На них оформлювали фіктивні відомості про утримання тварин та подавали заявки на отримання дотацій.

Таким чином за два роки учасники отримали понад 20 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили тисячі ідентифікаційних бирок та документи, що підтверджують внесення неправдивих даних до реєстру.

Організаторці та фермеру повідомили про підозру за:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України — внесення неправдивих відомостей до документів.

Ще чотирьох учасників підозрюють у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.