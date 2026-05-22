В Угорщині на заводі найбільшої нафтогазової компанії MOL стався вибух. Наразі відомо про одного загиблого і кількох важкопоранених. Про це поінформував прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, пише Кореспондент.

“Стався вибух на заводі компанії MOL у Тісауйвароші. Одна людина загинула, є кілька важкопоранених”, – написав він і додав, що міністр енергетики Іштван Капітані та голова правління MOL Жолт Гернаді вже прямують на місце події.

Як повідомило видання 444.hu з поcиланням на MOL, вибух на заводі MOL Petrochemicals стався під час перезапуску установки №1 з виробництва олефінів. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Наразі тривають роботи на місці інциденту та розслідування причин аварії.

За даними служби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, інцидент не становить загрози для населення.