Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання для підтримки ракетної системи Hawk та пов’язаного з ним обладнання іноземним військовим компаніям. Орієнтовна загальна вартість становить 108,1 мільйона доларів – ідеться у повідомленні Держдепу.

Як вказано, уряд України зробив запит на “придбання причепів з підйомними щоглами; суттєвих модифікацій та технічного обслуговування; запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих, а також ремонту та повернення; інженерних, технічних та логістичних послуг уряду США та підрядників; та інших пов’язаних елементів логістичної та програмної підтримки ракетних систем FrankenSAM HAWK”.

“Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної та економічної стабільності в Європі”, – сказано у повідомленні.

Запропонований продаж, зазначили у Держдепі, “покращить спроможності України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужним інтегрованим потенціалом протиповітряної оборони”. “Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили”, – ідеться у повідомленні.

“Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні. Запропонований продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США”, – вказали у Держдепі.