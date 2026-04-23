Сьогодні, 23 квітня, у Львові в одній із багатоповерхівок було чутно постріли, після чого на місце події прибули правоохоронці та спецпідрозділи поліції.

Про це повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна.

За даними поліції, до правоохоронців надійшов спецвиклик про стрілянину в житловому будинку. На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група та спецпризначенці.

Поліцейські встановили, що чоловік здійснив кілька пострілів у квартирі. Його було затримано.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчі, які з’ясовують усі обставини події.

Згодом на подію відреагував мер Львова Андрій Садовий.

“Щодо пострілів, які було чути у Львові. Чекаємо на інформацію від правоохоронних органів. Прошу: користуйтеся лише офіційними джерелами і без паніки”, – йдеться у повідомленні міського голови.