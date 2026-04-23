Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК «Укренерго», яка діяла упродовж 2022-2024 років.

Організатор – засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія.

Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.

Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто «на папері» показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.

У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла.

Водночас учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Однак замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.

Борг перед «Укренерго» вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами.

Збитки – понад 447 мільйонів гривень.

Всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Наразі правоохоронці перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025-2026 роки.

Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб та перевіряємо інші можливі епізоди злочинної діяльності за 2025-2026 роки.