Президент Зеленський звільнив і призначив керівників регіональних управлінь СБУ в Києві, Херсоні та Харкові. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

Зокрема, звільнено начальника Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області Артема Бондаренка, на цю посаду призначено Артема Борисевича.

Водночас Борисевича звільнено з посади керівника СБУ в Херсонській області, де новим начальником став Володимир Ваврух.

Також звільнено керівника СБУ в Харківській області Олександра Куця, а на його місце призначено Дениса Лутія.