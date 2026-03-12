У США правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину біля синагоги Temple Israel у містечку Вест-Блумфілд у штаті Мічиган. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела у федеральних правоохоронних органах, передає УНН.

За попередньою інформацією, також надійшли повідомлення про автомобіль, який врізався у будівлю синагоги, де розташований навчальний заклад.

Temple Israel включає Early Childhood Center – центр раннього розвитку дітей, де працюють дитячий садок, дошкільна група та денний центр догляду за дітьми.

У Єврейській федерації Детройта підтвердили, що в районі стався інцидент, і закликали людей не наближатися до місця події.

Ми знаємо про активний інцидент безпеки у Temple Israel. Правоохоронці реагують. Наші єврейські організації наразі перебувають у режимі запобіжного локдауну. Просимо членів громади тимчасово триматися подалі від цього району – йдеться у повідомленні організації.

Нападник врізався на авто в синагогу та відкрив вогонь із гвинтівки. Поліція застрелила підозрюваного, серед інших осіб постраждалих немає.

Підозрюваний, причетний до “очевидного наїзду на синагогу з використанням автомобіля” та стрільби, мертвий, повідомили два високопоставлені співробітники правоохоронних органів NBC News.

Підозрюваного застрелили, повідомив також представник правоохоронних органів інформаційному агентству Reuters.