В Україні з’явиться офіційний День румунської мови, який відзначатимуть щороку 31 серпня.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із Президентом Румунії Нікушором Даном, передає УНН.

За словами Глави української держави, цей крок є важливим сигналом підтримки румунської національної меншини в Україні та розвитку двосторонніх відносин між країнами.

В Україні з’явиться офіційний День румунської мови, його відзначатимуть кожного року 31 серпня — сказав Зеленський.



Він також зазначив, що у Румунії вже існує День української мови, який відзначають 9 листопада.