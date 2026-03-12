У Харкові 12 березня сталася трагедія на водоймі – під лід провалилися шестеро дітей. Двох із них врятувати не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

“Сьогодні у Харкові сталася трагедія. Під кригу провалилися шестеро дітей. На жаль, двох із них врятувати не вдалося – загинули хлопці 11 і 17 років. При цьому старший хлопець потонув, намагаючись врятувати молодших дітей”, – зазначив Терехов.

Ще четверо дітей отримали переохолодження. До лікарні госпіталізували хлопчиків 8 і 9 років та дівчаток 9 і 10 років.

Крім того, медичну допомогу надають 40-річному чоловікові, який також пірнав у крижану воду, намагаючись врятувати дітей.

Рятувальники регулярно попереджають про небезпеку перебування на льоду наприкінці зими та на початку весни. Через потепління крига швидко тоншає і стає нестійкою, навіть якщо зовні виглядає міцною.