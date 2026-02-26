Німеччина розглядає питання про екстрадицію підозрюваного у вбивстві колишнього заступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це йдеться у відповіді прокуратури Кельна на запит DW.

У прокуратурі відмовилися розкрити подробиці справи, оскільки “йдеться про процедуру екстрадиції за міжнародною участю, що триває”. До якої країни можуть екстрадувати підозрюваного, прокуратура також не уточнила.

Як повідомляло ІншеТВ, підозрюваного затримали 25 лютого у місті Хайнсберг. Арешт провели Головне управління поліції Мадрида у співпраці з Групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини. Влада Іспанії вважає, що саме затриманий стріляв у Портнова у травні 2025 року.

Співрозмовники УП підтвердили, що затриманий є громадянином України. Виходець із Донецької області мав двох спільників. Один з них – брат затриманого наразі переховується у Росії. За даними джерел, під час вбивства Портнова обоє були озброєні вогнепальною зброєю. Розшукують і третього співучасника, який забезпечував нападникам відхід.