Президент Володимир Зеленський провів перше засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України. Зустріч модерувала радниця Глави держави з питань економічного розвитку Христя Фріланд.

Про це повідомляють в Офісі Президента України, передає Інше ТВ.

Президент подякував за підтримку України протягом цих років повномасштабної російської агресії.

«Ми говоримо сьогодні про пріоритети для України в інвестиціях, фокусуючись на найважливіших для нас речах. Навіть під час війни, після такої жахливої зими наша країна живе», – зазначив Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі зосередилися на кількох ключових питаннях: енергетична стійкість та підготовка до наступної зими, спільне визначення та реалізація інвестиційних проєктів для України, інвестиційні можливості в оборонно-промисловому комплексі.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про масштаби втрат, яких зазнала українська енергосистема внаслідок систематичних російських атак, та потреби для відновлення. У співпраці зі Світовим банком протягом найближчих місяців буде розроблена комплексна стратегія розвитку української енергетичної системи, яка має стати децентралізованою та гнучкою. Крім того, вже визначені п’ять ключових кластерів для інвестицій.

«Першого березня всі наші місцеві органи влади представлять план розвитку енергетики на наступну зиму. У нас буде шість-сім місяців, щоб розбудувати різні види енергії. Це потрібно для наших людей. У будь-якому випадку, навіть коли війна закінчиться, у нас буде цей дефіцит. Тож на сьогодні це дуже важлива, дуже корисна інвестиція – в нашу енергетику», – наголосив Глава держави.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів, що Україна разом із партнерами розробила близько 40 інвестиційних проєктів для повоєнного відновлення та розвитку. Крім пріоритетної зараз галузі енергетики, вони охоплюють також оборону, технології, транспорт, логістику, інфраструктуру, критично важливі корисні копалини, «зелену» металургію та декарбонізацію сталеливарної промисловості, житлове будівництво. Тарас Качка запросив представників міжнародного бізнесу взяти участь у реалізації щонайменше десяти з них.

Радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін зазначив, що українська оборонна промисловість є не лише основою безпеки, а й сферою для інвестицій. У березні Україна планує провести велику презентацію свого ОПК у США, а згодом і в Європі.

Міжнародна консультативна група на постійній основі працюватиме над важливими проєктами для економічного відновлення України.

У зустрічі взяли участь: радниця Президента України з питань відбудови та інвестицій Оксана Маркарова, президент групи Світового банку Аджай Банга, президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, старший радник Goldman Sachs, Microsoft та Anthropic, колишній Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, керівники та представники компаній Vestas Wind Systems, Siemens Energy, General Atlantic, BlackRock, Fortescue, Citigroup, ArcelorMittal, State Street Corporation, Lazard, Relativity Space, McKinsey & Company, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

