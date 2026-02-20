У місті Сторожинець Чернівецького району ввечері у четвер, 19 лютого, стався вибух, унаслідок якого постраждали двоє поліцейських. У населеному пункті запроваджено спеціальну поліцейську операцію. Про це повідомляє Поліція Чернівецької області, інформує УНН.

Невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції. Унаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога – йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи.