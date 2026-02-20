Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 20 лютого.

Учора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Під ударом перебували об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Баштанський район

Увечері внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed 131/136» у Баштанському районі було знеструмлено 55 населених пунктів. Станом на 06:00 ранку знеструмленими залишаються 6 населених пунктів. Відновлювальні роботи тривають. Також учора ворог атакував Снігурівську громаду ударним дроном, попередньо типу «Молнія». Постраждалих немає.

Вознесенський район

Учора вдень ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо – ракетою типу «Іскандер-М». Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог атакував FPV-дроном Очаківську громаду. Постраждалих немає.