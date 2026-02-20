Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 257 880 (+970) осіб
танків — 11 684 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 060 (+6) од.
артилерійських систем — 37 387 (+3) од.
РСЗВ — 1 649 (+0) од.
засоби ППО — 1 303 (+1) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551) од.
крилаті ракети — 4 314 (+0) од.
кораблі / катери — 29 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни— 79 112 (+76) од.
спеціальна техніка — 4 073 (+1) од.
Дані уточнюються.