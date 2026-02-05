У понеділок, 2 лютого, вранці у Шевченківському районі Львова 44-річна львів’янка вистрелила у автомобіль.

У мікроавтобусі перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

Побачивши їх, жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса, а коли автівка рушила – вистрелила у неї.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

Досудове розслідування – відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

