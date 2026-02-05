У Миколаєві з 24 січня по 1 лютого відбувся Кубок Президента федерації шахів Миколаївської області, у межах якого було зіграно чотири турніри.
Про їхні результати повідомив керівник ДЮСШ «Обласний шахово-шашковий клуб» імені М.В.Шелеста Дмитро Горощенко, передає Інше ТВ.
Результати 82-го Відкритого чемпіонату Миколаївської області з шахів серед чоловіків такі:
чемпіоном області з класичних шахів став МС Дмитро Горощенко;
чемпіоном області з класичних шахів серед юнаків до 18 та до 20 років став Ігор Чуваєв;
чемпіонкою області з класичних шахів серед дівчат до 18 та до 20 років стала Анна Митрофанова;
чемпіоном області з рапіду став МС Дмитро Горощенко;
чемпіоном області з бліцу став – МС Гліб Єропунов.
Як повідомляло Інше ТВ, у січні цього року виконуючим обов’язки директора ДЮСШ «Обласний шахово-шашковий клуб» імені М.В.Шелеста призначено Дмитра Горощенко.