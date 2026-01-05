Вчора, 4 січня, близько 20-ї години, на спецлінію 102 зателефонував стурбований громадянин та повідомив, що по вулиці Вінграновського ходить чоловік, тримаючи в обох руках, ймовірно, зброю та направляє її у бік автомобілей.

Як повідомили в патрульній поліції Миколаївської області, на місце події негайно прибули поліцейські роти ТОР, які виявили чоловіка, схожого за описом в орієнтуванні. Зупинивши його, інспектори викликали на місце події поліцейських слідчо-оперативної групи.

Наразі слідчі відділення поліції 2 Миколаївського райуправління розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

