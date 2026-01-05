У Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними джерел РБК-Україна, затриманий – Руслан Демчак. Зазначається, що у 2023 році екс-депутату було повідомлено про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

За даними слідства, нардеп, обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні з державними облігаціями на фондовій біржі.

Такі дії призвели до отримання фігурантом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн, який за законом не оподатковувався.

Крім того, він разом зі спільниками вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах.

Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі. Зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України.

Завдяки цьому їм вдавалося отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Ці кошти фігуранти схеми отримували через підконтрольний банк.

Після втечі колишнього парламентаря за кордон Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього.

У лютому поточного року планується направити обвинувальний акт до суду, після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно. Водночас строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно 3 місяці.