У Львівській області під час проведення заходів оповіщення громадянин скоїв напад на групу співробітників територіального центру комплектування (ТЦК). Внаслідок нападу одного зі співробітників було поранено, ведеться розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування “Захід”.

За даними ОК “Захід”, 9 грудня у Львівській області стався “черговий випадок зухвалої агресії” – громадянин України мобілізаційного віку, за версією ТЦК, вчинив напад на групу оповіщення та завдав травми одному зі співробітників центру комплектування предметом, схожим на кухонний інструмент типу “сокира-молоток”.

“Постраждалого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії. Цей напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові”, – сказано у повідомленні.

В ОК “Захід” підкреслили, що фіксують небезпечну тенденцію – агресія проти ТЦК перестає бути поодинокими випадками та “перетворюється на тривожну тенденцію”. В обох інцидентах з нападом громадяни, за версією ОК “Захід”, “свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство” – що несе пряму загрозу для співробітників ТЦК та поліції.

“Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, меми про “зловживання мобілізацією”, дискредитація військових, токсичні наративи та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах”, – зазначили в командуванні.

В ОК “Захід” додали, що інформаційний вплив створює середовище, у якому агресія проти ТЦК “сприймається окремими громадянами як виправдана або навіть “героїчна”. Там закликали громадян бути відповідальними та дотримуватися законних вимог поліції та ТЦК.

“Будь-яка агресія проти представників сил оборони є кримінальним злочином із невідворотною правовою відповідальністю. Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною”, – додали в повідомленні.