Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно склали:
особового складу / personnel – близько 1 183 620 (+1 010) осіб / persons
танків / tanks – 11 404 (+1) од.
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 692 (+1) од.
артилерійських систем / artillery systems – 34 969 (+25) од.
РСЗВ / MLRS – 1 563 (+0) од.
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 253 (+0) од.
літаків / aircraft – 431 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 89 066 (+177) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 058 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 69 350 (+107) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 019 (+0) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.