Під час українсько-американських переговорів щодо припинення війни було визначено три основні “камені спотикання”: яку територію Україна повинна віддати росії в рамках мирного плану; чи зможе Україна коли-небудь приєднатися до НАТО; і як заморожені в ЄС російські активи можуть бути використані для відновлення України. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.

Так, за словами неназваного американського посадовця, положення, яке забороняло Києву вступати до НАТО, було вилучено з чинного мирного плану, хоча нова версія “взагалі не вирішує це питання”.

Американські чиновники вказують на дні прямих переговорів між радником Зеленського з національної безпеки Рустемом Умеровим та головними переговірниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером як на доказ того, що намір Вашингтона не полягає в тому, щоб продати Київ- йдеться у статті.

Водночас європейські посадовці прогнозують, що США, росії та Україні може знадобитися багато часу, щоб вирішити протиріччя щодо ключових пунктів мирного плану: країни можуть обговорювати ключові питання “тижні чи місяці”, якщо на полі бою не відбудуться серйозні зміни.

“Ми знаємо, що американці хочуть швидких результатів. З іншого боку, важко уявити, як, враховуючи складність обговорюваних питань, ми можемо досягти швидких результатів”, – цитує видання одного зі співрозмовників.