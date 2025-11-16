Російські військові влучили у дніпровський склад одного з двох найбільших фармацевтичних дистрибʼюторів країни “Оптіма-Фарм”, пише ЛБ.

Склад був повністю знищений, однак ніхто зі співробітників не постраждав. Розмір завданих збитків наразі невідомий.

Знищений склад обслуговував південні області України.

Це вже третя атака на склади “Оптіма-Фарм”. 25 жовтня у Києві було зруйновано складський комплекс та офіс компанії, збитки тоді оцінювали у межах 100 мільйонів доларів. Ця атака знищила 20% місячного запасу ліків України.

Також 28 серпня росіяни в результаті ракетної атаки на Київ обстріляли фармацевтичний склад СП “Оптіма-Фарм”.