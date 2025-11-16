Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 158 260 (+860) осіб
танків – 11 353 (+3) од.
бойових броньованих машин – 23 591 (+3) од.
артилерійських систем – 34 469 (+26) од.
РСЗВ – 1 543 (+2) од.
засоби ППО – 1 244 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 286 (+409) од.
крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 67 464 (+68) од.
спеціальна техніка – 4 000 (+2) од.
Дані уточнюються.