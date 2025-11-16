Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров заявив про домовленості з щодо звільнення з російського полону 1200 українців. Про це пише УНН.

“За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону.

У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців”.

Умєров повідомив, що найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними – додав він.