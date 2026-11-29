“Тікайте швидше і якнайдалі! Зараз почнеться бойова робота!”. Поки група журналістів ВВС News Україна намагається виконати цей наказ і знайти укриття поруч, автоматизована турель, що захищає один з важливих інфраструктурних об’єктів на північній околиці Києва, самостійно повертає великокаліберний кулемет в напрямку руху російських “шахедів”. Вона вже готова їх збивати на підльоті до столиці України.

Декілька десятків таких автоматизованих турелей вже захищають Київ від повітряних загроз. Зокрема, вони розміщені на столичних мостах, які цієї осені стали однією з головних цілей РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив на початку жовтня, що 12 таких турелей почали в прискореному порядку розгортати в столиці після ударів по Південному мосту.

Компанія-оператор приватної протиповітряної оборони (ППО) Carmine Sky, яка розгорнула цю мережу турелей, каже, що насправді цих засобів в Києві вже 17 і вони достатньо швидко довели свою ефективність.

На позиції відразу декількох таких об’єктів вдалося потрапити журналістам ВВС News Україна.

Як захищають Київ

Мжичка та сіра мряка огортають північну околицю Києва. На фоні свинцевого неба чітко вирізняється силует великого кулемета на постаменті.

Це і є автоматизована турель під назвою Sky Sentinel. Одна з багатьох, які встановлені у столичному регіоні і які вже мають на своєму рахунки десятки збитих ворожих цілей. Не тільки дронів, але й крилатих ракет.

Бетонний “постамент” під туреллю, завширшки близько 2 метрів і заввишки десь під 3 метри, це не будка, де сидить оператор ППО, а спеціальна кімнатка, де розміщене електронне начиння, зокрема засоби зв’язку і живлення.

Олександр, представник компанії Carmine Sky, який показує журналістам цей об’єкт, пояснює, що оператор турелі насправді перебуває за десятки кілометрів від цього місця.

“Вона повністю роботизована і не потребує залучення оператора. Оператор знаходиться на командному пункті та керує нею віддалено”, – наголошує він.

У випадку із захистом неба Києва автоматизовані турелі можна розглядати як “останній рубіж оборони”, кажуть в Сarmine Sky.

“Ефективна дальність ураження складає 2 км, все, що більше – це “святий random (від англ. “випадковість”)”, – пояснює Олександр, зазначаючи водночас, що випадки збиття повітряних цілей з турелі на більших дистанціях все ж були.

Підпис до фото,Турель Sky Sentinel, що прикриває один з важливих інфраструктурних об’єктів на околиці Києва

Крім того, додає він, такі турелі прив’язані до кліматичних і погодних умов. Коли хороша погода, можна визначити ціль на значно більшій дистанції, але якщо туман, то дистанція для ефективної стрільби скорочується до 500 м.

Він зазначає, що робота автоматизованої турелі може бути небезпечною для оточення, тому люди не повинні наближатися до цих об’єктів.

“Турель – це зброя, і балістична куля не обирає собі ціль. Тому надзвичайно важливо щоб люди не нехтували повітряною тривогою і, коли працюють турелі, перебували в безпечних місцях…”.

У київському небі в цей момент, як на замовлення, звучить сигнал повітряної тривоги. Турель починає повертатися в напрямку, звідки очікується заліт дронів.

Журналісти, військові, а також усі, хто перебуває поблизу, починають екстрено шукати укриття якнайдалі від турелі. До початку стрілянини є лише пару секунд, а скорострільність зенітного кулемета складає 750-850 пострілів на хвилину.

Випадкова куля може наробити багато лиха.

Що це за турелі?

Поки кулемет стріляє, маємо трохи часу пояснити, як працює ця система ППО.

Турель, від французького “маленька башта”, – це установка для кріплення зброї, в цьому випадку великокаліберного кулемета Браунінг М2. Вона повертається у горизонтальній та вертикальній площинах, і це дає змогу наводити зброю на повітряну ціль.

Оснащені штучним інтелектом турелі самостійно виявляють та прораховують траєкторію ворожого безпілотника.

Уся механічна частина – поворот установки, наведення на ціль – відбувається автоматично. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки.

Кулемет Браунінг М2 під патрон калібром 12,7 мм розробили у США майже 100 років тому, і він активно використовувався різними країнами під час Першої та Другої світових воєн.

Велику популярність він здобув не лише як піхотна зброя, але і як засіб протиповітряної оборони. Зокрема через свою скорострільність та простоту використання.

Масово використовувати такі кулемети на турелях для прикриття неба в Україні почали лише цього року. До цього в командування Повітряних сил до цього озброєння ставилися дещо скептично.

Однак за неповний 2026 рік така зброя знищила вже десятки російських дронів, зокрема і реактивних.

На їхньому рахунку, як ми згадували вище, є навіть крилаті ракети. Хоча поки що це скоріше є винятком і удачею оператора, ніж правилом.

Об’єкт “Моноліт”

Інша позиція, яку готовий показати оператор приватного ППО Carmine Sky, це об’єкт під назвою “Моноліт”.

Він розташований на важливому логістичному об’єкті Києва, який ми назвати не можемо.

Зазначимо лише, що за минулі декілька тижнів РФ намагалась неодноразово його пошкодити як реактивними дронами, так і балістичними ракетами.

Під’їжджаючи до цієї позиції, ми бачимо, як серед однотипних сірих київських пейзажів раптово виринає чудернацький об’єкт з популярної комп’ютерної гри “S.T.A.L.K.E.R”.

Якщо максимально просто пояснити, то він схожий на великий бетонний обеліск, на якому намальовано портал в інші світи.

Представник Carmine Sky підтверджує здогадку.

Дійсно, об’єкт “Моноліт” спеціально створений як артефакт з гри “S.T.A.L.K.E.R”.

Підпис до фото,Об’єкт “Моноліт”, встановлений в Києві

В цій фантастичній грі, події якої відбуваються в Чорнобильській зоні, цей пристрій, захований в саркофазі ЧАЕС, заманював до себе мандрівників і “зомбував” їх, обіцяючи виконати всі їхні бажання. Але всі вони понад усе хотіли знайти цей скарб.

Чому так назвали роботизовану турель у Києві?

Розробники кажуть, що спочатку планували встановити “Моноліт” у Чорнобильській зоні – на маршруті російських дронів. Там би цей об’єкт автентично поєднав реалії сучасної війни та події з популярної гри.

Але масовані атаки реактивних БПЛА на столицю у вересні-жовтні 2026 року зруйнували ці плани, й турель терміново знадобилась у Києві. Так “Моноліт” отримав своє місце на одній з позицій київського ППО. І вже збив декілька дронів.

“Цей “Моноліт” має магічні властивості. Він вже нейтралізував, якщо не помиляюсь, п’ять повітряних загроз”, – каже Олександр.

Він додає, що наступна зброя, яку нещодавно поставили на захист столиці, ще більш незвична. Вона вперше демонструється для ЗМІ.

Лазерний “Блиск”

Невеликий пристрій, прихований під брезентом. Важко повірити, що це може бути унікальна розробка не лише для України, але й для усього світу.

Вона називається “Блиск”.

Йдеться про лазерну установку, яка має потужним лазерним променем пропалювати корпус БПЛА противника і виводити його з ладу.

Над створенням такої одночасно дешевої й ефективної зброї працюють десятки країн світу. Щоправда, в бойових умов була перевірена лише одна лазерна установка – ізраїльська система “Iron Beam”.

У листопаді 2023 року Ізраїль повідомив, що ця зброя здійснила перше в історії бойове перехоплення із застосуванням лазера, збивши мінометний снаряд, випущений з території Лівану.

В Україні про створення власної лазерної зброї почали говорити в грудні 2024 року. Тоді полковник Вадим Сухаревський, що був на той час командувачем Сил безпілотних систем, оголосив про створення лазерної установки “Тризуб”

“Сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п’ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. Ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки”, – сказав він.

У квітні 2025 року Сухаревський показав кадри випробувань установки “Тризуб” і зазначив, що ця зброя може знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичних ракет на відстані до 3 кілометрів, а вертольоти й літаки — на відстані до 5 км.

Підпис до фото,Лазерна установка “Блиск”

Однак вже за кілька тижнів – на початку червня 2025 – Сухаревського звільнили з посади командувача СБС, а проєкт “Тризуб” зник з публічного простору.

Carmine Sky заявляє, що їхня нова лазерна установка “Блиск” ніяким чином не пов’язана з “Тризубом”.

“Блиск” вже став на бойове чергування на початку листопада 2026 року, наголошують в компанії.

За ці кілька днів роботи на його рахунку ще немає уражених цілей, але слід зауважити, що початок листопада для Київщини був похмурим – довго трималася хмарна і навіть туманна погода. У таких умовах лазерна зброя не надто ефективна.

Як розповідає Олександр, система “Блиск” формує пучок лазерних променів потужністю 4 КВт. Уражати цілі вона може на відстані до 1 км.

Це незвично мала потужність для таких систем. До прикладу, вона лише вдвічі більша за потужність звичайного кухонного чайника.

Для розуміння, ізраїльська лазерна система “Iron Beam” має потужність 100 КВт. Щоправда, і знищувати повітряні цілі вона здатна, як заявляється, на відстані до 10 км.

“Лазер “Блиск” працює шляхом випромінення пучка енергії потужністю 4 КВт, який може ефективно пропалити корпус будь-якого літаючого засобу, такого типу як “Шахед” і “Герань”, – кажуть в Carmine Sky.

Установка наводиться на повітряну ціль, захоплює її та вражає. Для пропалювання невеликого FPV-дрона “Блиску” потрібні лише долі секунди, каже Олександр, але для корпусу “Шахеда” необхідно вже декілька секунд – він має набагато потужніший захист, що складається з декількох шарів різних матеріалів, зокрема гуми.

У компанії кажуть, що вже розвивають цілу лінійку своїх лазерних установок і вважають їх не лише більші економічно вигідними, але й більш безпечними для оточення, на відміну від зенітних турелей.

На командному пункті

Наступна зупинка – це “святая святих”, а саме командний пункт, де перебувають всі оператори, які одночасно керують десятками турелей.

Він розташований в захищеному місці глибоко під землею.

Журналістам після необхідних заходів безпеки показують одну з кімнат. Всі стіни в ній укриті десятками великих моніторів. Декілька операторів – це переважно молоді хлопці, обличчя яких закрите балаклавами.

Вони усі тримають в руках звичайні ігрові джойстики, якими направляють турель на ціль на екрані та відкривають вогонь. Елементи ШІ, вбудовані в систему Sky Sentinel, допомагають їм знаходити та утримувати цю ціль, щоб її було легше знищити.

Підпис до фото,На моніторах в командному центрі оператори бачать повітряну обстановку і мають змогу дистанційно керувати зенітними турелями

Олександр з Carmine Sky наголошує, що всі оператори приватної ППО працюють в контурі Повітряних сил. У командному пункті є доступ до системи SkyMap, яка показує всі повітряні цілі, які вдалося вчасно виявити.

Один з учасників цього процесу – battle cap – координує дії операторів, наприклад, наказує перемкнутися на іншу турель чи на іншого оператора. Річ у тім, що турелі розміщують таким чином, щоб вони могли страхувати один одного.

Ще одна важлива фігура на командному пункті – старший battle cap. Він відповідає за координацію з повітряним командуванням і отримує дозвіл на відкриття вогню.

“Оператор не може просто так відкрити вогонь. Як мінімум, в нього відсутня така кнопка. Має бути три погодження – від Повітряного командування, battle cap і оперативного чергового. Все це відбувається за кілька секунд”, – наголошує представник Carmine Sky.

Для підготовки операторів у компанії діє власна система рекрутингу. Кандидатів, наприклад, ексвійськових чи цивільних фахівців, перевіряють на теоретичні та практичні знання щодо використання зброї, а також змушують пройти поліграф.

Випадкових людей на командному пункту немає і не може бути.

Як працює приватна ППО: переваги і проблеми

Компанія Carmine Sky, попри те, що отримала право займатися приватною ППО ще в січні 2026 року, каже, що організовує протиповітряний захист Києва та ще кількох міст України на “волонтерській основі”, тобто безкоштовно.

“В компанії Carmine Sky не було державних контрактів за всю історію її існування. Але до нас звертається за допомогою приватний бізнес, який потребує захисту, це, наприклад, логістичні і енергетичні підприємства”, – пояснює Олександр.

Наразі під охороною приватної ППО десятки об’єктів у семи областях країни.

Такі послуги коштують мільйони гривень, наголошують в компанії. Одна з причин – висока вартість самих турелей.

“Це коштовна послуга. Оскільки ціна у виробника самої турелі коштує 150 тис. доларів (плюс 50 тис. це вартість кулемета Браунінг). Тому це суттєва інвестиція, але це інвестиція в захист свого об’єкта”, – каже представник компанії.

Міністерство оборони каже, що експеримент зі створення приватної ППО, який у листопада 2025 року започаткувала Україна, вже показав свою ефективність. За майже рік до нього доєдналися близько 100 компаній.

Щоправда, безпосередньо бойові групи ППО станом на зараз сформували лише шість з них.

За час роботи приватні оператори збили майже сотню цілей.

Але в Carmine Sky кажуть, що компанії, які ведуть таку діяльність, мають певні складнощі в належному регулюванні цієї сфери з боку держави.

Головна з них – відсутність профільного закону.

“На жаль, станом на зараз ми маємо лише профільну постанову кабміну, яка регулює цю галузь. На мою скромну думку, цього точно недостатньо. Я вважаю за доцільне прийняти спеціальний закон, який би регулював цю сферу ринку послуг”, – каже Олександр.

Закон мав би, наприклад, розв’язати проблеми зі статусом співробітників приватної ППО. Наразі через таку прогалину в законодавстві, зазначає представник Carmine Sky, співробітники компанії інколи мають проблеми з поліцією при перевезенні зброї та вибухових речовин на об’єкти.

Крім того, оператори приватної ППО не можуть бронювати своїх співробітників. Олександр називає це “великою проблемою” для пошуку нових операторів чи інших робітників.