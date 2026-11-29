У містечку Ла-Гарнаш на заході Франції розгорівся конфлікт навколо спроб змусити замовкнути місцеві церковні дзвони, які дзвонять усю ніч.

Про це пише Guardian.

З 1942 року годинникова вежа церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьйон (Успіння Пресвятої Богородиці) кожні 15 хвилин — вдень і вночі — відбиває мелодію гімну XVIII століття. У проміжку з 22:00 до 07:00 дзвони лунають 37 разів, що загалом становить понад 700 окремих ударів.

Прихильники місцевих традицій стверджують, що цей звук є частиною культурної спадщини Франції, і дорікають новим мешканцям тим, що ті не поцікавилися особливостями життя в містечку перед переїздом. Натомість люди, які живуть у зоні чутності дзвонів, кажуть, що просто хочуть нормально виспатися вночі.

Спроба домогтися тиші зазнала невдачі. У голосуванні щодо долі дзвонів узяли участь лише 749 із 5515 жителів містечка, причому три чверті з них висловилися за те, щоб дзвони продовжували звучати.

«Міська влада взяла до відома результати голосування і дякує всім жителям Ла-Гарнаша, які взяли в ньому участь», — йдеться в офіційній заяві.

Шість дзвонів цього карильйона (окремі від трьох головних церковних дзвонів) були встановлені у вересні 1942 року. Вони виконують гімн, написаний святим Луї-Марі Гріньйоном де Монфором — священником із Бретані, який у 1711 році відвідав Ла-Гарнаш, що розташований на південний захід від Нанта.

Карильйон являє собою складний механізм із пружин і зубчастих коліс, у якому по дзвонах вдаряють молоточки. Вважається, що це один із небагатьох подібних механізмів, які збереглися у Франції; його стан описують як «крихкий».

О 15-й хвилині кожної години лунає чверть гімну, о 30-й — половина, а о 45-й — три чверті. Рівно о годині місцеві жителі чують усю мелодію цілком, доповнену ударами, що відбивають поточну годину. Кожен фрагмент гімну звучить лише кілька секунд, але для тих, хто намагається заснути — особливо під час спеки, коли вікна відчинені, — це справжній кошмар.

63-річний Тьєррі Сімонін переїхав до колишнього будинку священника, розташованого неподалік від церкви, у 2014 році.

«У проміжку з 22:00 до 07:00 дзвони б’ють 726 разів, — розповів він виданню Ouest-France. — Влітку нам доводиться обирати: або страждати від спеки, або слухати дзвони й не спати. Про повноцінний відпочинок не може бути й мови».

Сімонін ініціював петицію, зібравши десятки підписів і листів підтримки; усі ці документи були передані до мерії з проханням припинити дзвін у нічний час.

Колишній мер міста Франсуа Петі, який виступає проти ідеї вимкнути дзвони й організував опитування з цього питання, не надто співчуває авторам петиції.

«Усі, хто зараз скаржиться на це, оселилися тут вже після того, як дзвони почали дзвонити. Можливо, тим, хто переїжджає жити поруч із церквою, варто було заздалегідь дізнатися про такі речі», — заявив Петі журналістам.

За його словами, карильйон (система дзвонів) є частиною історії міста. Хоча годинник часто відстає і ламається, його неможливо просто вмикати чи вимикати. «У ньому є пружини й гирі, які не так легко зупинити», — пояснив він.

Ромен Мене, житель Ла-Гарнаша, зазначив у коментарі французьким телевізійникам: «Це добре, що дзвони лунають постійно. Це частина французької спадщини».

З ним погодився Жером Депорте: «Мене це ніколи не турбувало, хоча я живу тут уже 27 років. Можливо, на самому початку це й заважало, але зараз — зовсім ні. Це питання мене взагалі не хвилює».

Суперечка навколо дзвонів у Ла-Гарнаші — це черговий конфлікт через «шумові незручності» в сільській місцевості, що зіштовхує давніх місцевих жителів із новими сусідами, які нещодавно переїхали сюди з міст. У 2019 році суд постановив, що галасливий півень на ім’я Моріс може продовжувати кукурікати. Це сталося після того, як власники будинків для відпочинку на острові Олерон (біля західного узбережжя Франції) подали на нього до суду, намагаючись змусити птаха замовкнути.

Через два роки парламент Франції ухвалив закон про «сенсорну спадщину», покликаний «визначити та захистити сенсорну спадщину французької сільської місцевості»; у народі його охрестили «законом Моріса». Раніше вже траплялися судові позови через квакання жаб, галас гусей чи запахи сільськогосподарського гною. А в Провансі туристи вимагали від мера містечка Боссе вгамувати цикад, що надто голосно стрекотали.

У 2024 році положення цього закону були підкріплені додатковими законодавчими актами. Згідно з ними, якщо певний вид сільської діяльності, шум або запах існували ще до того, як у цю місцевість заселилися нові мешканці, і при цьому їхній рівень не погіршився, то ці мешканці не мають права подавати судові позови зі скаргами на шум чи інші подібні незручності.