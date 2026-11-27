Росія за 10 років планує розгонути ще одну супутникову мережу в інтересах армії. Крім “Рассвета” це буде InnoSat.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького в інтерв’ю The Times.

Розробкою супутникової мережі InnoSat займається компанія “Геоскан” з Санкт-Петербурга, повідомив Скібіцький. До 2036 року Росія планує розгорнути в космосі 240 супутників цієї мережі. Також до 2035 року у планах вивести на орбіту 924 супутники “Рассвета”.

За словами Скібіцького, розгортання російських низькоорбітальних супутникових мереж становить глобальну загрозу. За умови повноцінного розгортання мережі Росія може оснащувати різні види озброєння приймачами та використовувати їх в усьому світі.

“Це дозволило б Москві застосовувати морські дрони або БПЛА в регіонах далеко за межами Чорного моря – у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході”, – наголосив Вадим Скібіцький.