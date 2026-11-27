Президент США Дональд Трамп називає главу Кремля Володимира Путіна “другом” заради укладення мирної угоди щодо України та стримування Росії. Про це він сказав напередодні під час спілкування з журналістами до Дня подяки, пише Кореспондент.

“Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо зупинити Кремль. Я міг би сказати, що він (Путін – ред.) мені не друг, або що я хочу укласти угоду. Я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць”, – заявив Трамп, відповідаючи на запитання про те, як поєднуються його попередні слова про “дружбу” з Путіним і недавній допис у Truth Social щодо військової агресії РФ.

Трамп вкотре наголосив, головною перешкодою для врегулювання війни є особиста неприязнь між лідерами України та Росії, тому демонстрація ворожості з боку США лише позбавила б сторони шансу на домовленості.

“Я міг би зайти і сказати: “Я вас не люблю”. І тоді ми матимемо ту саму проблему, що й із Зеленським та Путіним. Знаєте, найбільша проблема для врегулювання полягає в тому, що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного. Тож коли я приходжу і, як виявляється, добре з ним ладнаю, я знаю його вже давно”, – пояснив Трамп.

Водночас президент США заперечив коментарі про м’якість своєї позиції щодо РФ. Він нагадав, що саме за його каденції Україна отримала “тисячі протитанкових комплексів Javelin” на початку війни, а проти Росії були запроваджені жорсткі мита та санкції.

“Ні, я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. Я все життя вів переговори… Я міг би зайти і сказати протилежне та не досягти абсолютно нічого”, – резюмував Трамп.