Росія нарощує закупівлі китайських надувних макетів військової техніки, які використовує для маскування справжніх аеродромів та введення в оману української повітряної розвідки. Низька вартість таких муляжів та масштаби їхнього виробництва у Китаї стали серйозною проблемою для Сил оборони України.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph, передають Українські новини.

За інформацією торгово-аналітичної платформи Import Genius, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Росія ввезла з Китаю товарів щонайменше на 120 мільйонів доларів за митним кодом, яким користуються виробники надувних макетів військової техніки.

До цієї категорії належать також цивільні товари, зокрема надувні басейни та спортивний інвентар. Тому точна вартість військових муляжів невідома. Однак, за оцінками експертів, такі обсяги імпорту дозволяють Росії отримувати значну кількість хибних цілей.

Раніше російське Міністерство оборони закуповувало макети техніки у вітчизняного підприємства “Русбал”. Однак китайські виробники, серед яких компанія Gauss, пропонують дешевшу продукцію та мають значно більші виробничі потужності.

Науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Роберт Толласт пояснив, що виготовлення таких муляжів не потребує високих оборонних технологій. Це дозволяє Китаю суттєво збільшувати обсяги постачання до РФ.

Як Китай допомагає Росії вести війну проти України

Постачання товарів подвійного призначення дозволяє Пекіну підтримувати російську армію в обхід міжнародних санкцій, водночас декларуючи нейтралітет та законність торговельних відносин із Москвою.

На думку військового аналітика Майкла Кофмана, без масштабної китайської підтримки Росія не змогла б самостійно витримувати навантаження, пов’язане з веденням війни проти України протягом понад чотирьох років.

Журналісти The Telegraph нагадують, що застосування хибних цілей є поширеною військовою тактикою. Українські військові також використовують макети техніки, зокрема виготовлені з фанери.

Однак доступ Росії до потужностей китайської промисловості та дешевих гумових муляжів дає Москві суттєву перевагу у виснаженні українських засобів ураження.