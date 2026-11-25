Сьогодні вночі безпілотники масовано атакували об’єкти нафтової інфраструктури в Самарській області РФ, спричинивши масштабні пожежі на нафтопереробних заводах.

За даними місцевих пабліків, OSINT-аналітиків проєкту ASTRA та каналу Exilenova+, основні події розгорталися навколо ключових підприємств компанії «Роснєфть» та паливної логістики регіону. Так, під атакою були Сизраньський НПЗ, Куйбишевський НПЗ, а також, ймовірно, перекачувальна станція “Транснєфті”.

Сизранський НПЗ. Потужність цього заводу становить близько 8,5–8,9 млн тонн нафти на рік.

Куйбишевський НПЗ (Самара) -річна потужність переробки якого сягає 7 млн тонн нафти.

Моніторингові канали також повідомляли про вибухи поблизу лінійно-виробничої диспетчерської станції (ЛВДС «Самара») у селищі Просвіт, що входить до системи «Транснєфті».