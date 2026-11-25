Оприлюднені документи розкривають усі подробиці схеми, запропонованої президентом ФІФА за участі брата зятя Дональда Трампа.

Про це пише The Telegraph

План Джанні Інфантіно щодо продажу прав на Чемпіонат світу за 15 мільярдів фунтів стерлінгів міг призвести до того, що ФІФА втратила б майже половину своїх комерційних прав на термін майже в століття, тоді як керівники організації збагатилися б на десятки мільйонів фунтів.

Документи, з якими ознайомилося видання Telegraph Sport, розкривають масштаб цієї авантюрної схеми вартістю 20 мільярдів доларів, розробленої Інфантіно спільно з Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Внутрішнє листування ФІФА свідчить: організація розглядала можливість того, що в кінцевому підсумку їй належатиме лише 51% комерційних прав на власні турніри. Це значно менше, ніж 80% — частка, яку ФІФА зберегла б за угодою з інвестиційною компанією Thrive Capital, що належить Кушнеру.

З документів також випливає, що план, відомий як «Fifa Forward Enterprise» (FFE), міг закріпити партнерство між головним футбольним турніром світу та компанією Thrive на 96 років, передбачаючи при цьому виплату величезних бонусів керівникам проєкту.

Крім того, стає зрозуміло, що учасники схеми могли отримати додатковий прибуток завдяки частковому розміщенню акцій FFE на фондових біржах — через вісім років після початку співпраці.



Джошуа Кушнер (праворуч) разом зі своїм братом та його дружиною Іванкою Трамп. Фото: Getty Images/Patrick McMullan

Ці документи (у деяких із них FFE фігурує під назвою «Project Box») з’явилися майже через чотири місяці після того, як стало відомо про наміри продати частки в Чемпіонаті світу приватним інвесторам.

Різка критика цього плану спровокувала найсерйознішу кризу за десятирічне правління Інфантіно на посаді президента ФІФА і на певний час поставила під загрозу його перебування при владі.

Попри постійні спроби домогтися його відставки, Інфантіно вдалося зміцнити свої позиції. Тепер він є беззаперечним фаворитом на переобрання — на термін, який, імовірно, стане для нього останнім чотирирічним періодом на цій посаді.

Чи вплинуть ці нові документи — за які, безперечно, вхопляться його опоненти — на хід президентських перегонів, покаже час. З документів випливає, що 17 липня — за два дні до фіналу Чемпіонату світу — ФІФА підготувала оцінку ризиків щодо запропонованого партнерства з компанією Thrive. В одному з розділів зазначалося: «Угода передбачає створення ФІФА комерційної дочірньої компанії, якій будуть передані всі комерційні права на заходи ФІФА для їхньої комерційної експлуатації протягом наступних 96 років».

У службовій записці, складеній наступного дня, також вказувалося, що термін дії угоди «передбачає послідовні 12-річні ліцензійні періоди, загальна тривалість яких може сягати 96 років».



На фото: Інфантіно разом із Дональдом Трампом вітає вболівальників під час фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Фото: PA / Бредлі Колльєр

Також зазначалося, що ФІФА отримає 51% частку в цьому підприємстві «на постійній основі» (безстроково) і матиме чотири з семи місць у раді директорів — два з яких відводилися президенту та генеральному секретарю ФІФА, — щоб гарантувати збереження загального контролю.

У документі з основними умовами угоди та супровідному листі («backstop letter»), підготовлених компанією Thrive 17 липня (де проєкт FFE фігурував під назвою «Project Box»), було описано «план стимулювання керівництва». Згідно з ним, 5% акцій компанії виділялися у спеціальний бонусний фонд для невизначених осіб — на випадок (який оцінювався як дуже ймовірний) зростання вартості підприємства.

У службовій записці ФІФА додавалося, що цей фонд мав на меті «забезпечити достатню мотивацію для досягнення високих результатів».

У документі також підтверджувалося, що тендерна процедура для FFE не проводилася — «через специфічний та унікальний характер запропонованих інвестицій». Водночас в оцінці ризиків зазначалося, що власний фінансовий відділ ФІФА «не був безпосередньо ознайомлений з умовами цієї угоди».

Коментуючи появу цих документів, речник ФІФА заявив: «ФІФА неодноразово наголошувала, що пропозиція щодо створення Fifa Forward Enterprise (FFE) мала бути затверджена асоціаціями-членами ФІФА та Радою ФІФА.

Щоб уникнути будь-яких непорозумінь: потенційний план стимулювання керівництва стосувався виключно менеджменту FFE; посадові особи ФІФА не могли бути його учасниками. Це стандартна практика для подібних структур». «Керівництво ФІФА мало б у раді лише провідні посади, що не передбачало б жодної додаткової винагороди. Розмір винагороди президента ФІФА визначається незалежним підкомітетом із питань компенсацій».