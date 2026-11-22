У Європі розробляють нову зброю космічного базування, аби мати можливість знищити будь-яку ціль на планеті орбітальним ударом протягом 60 хвилин.

Пан’європейська компанія MBDA підписала угоду про співпрацю із німецьким космічним стартапом Atmos Space Cargo. В рамках цієї угоди компанії вивчать можливість створення нової зброї орбітального базування, повідомляє Defence Express.

Таке озброєння має стати стримуючим фактором, надаючи європейським країнам можливості завдавати надзвичайно потужних та високоточних ударів по будь-якій точці на землі протягом 60 хвилин від отримання команди на удар. Про що пише видання Defense News.

Ілюстративне зображення орбітального апарату серії Phoenix. Зображення – Atmos Space Cargo

У цьому проєкті MBDA має взяти на себе розробку бойових частин, систем наведення, а також експертизу з огляду на свій гігантський досвід у створенні оборонних систем. Своєю чергою Atmos Space Cargo відповідає за саму космічну платформу-носій, а також етап повторного входження в атмосферу перед ударом.

Сам по собі стартап Atmos Space Cargo вже тривалий час розробляє багаторазові орбітальні апарати, які для повторного входження в атмосферу розгортають великий надувний теплозахисний екран та повітряне гальмо.

Ілюстративне зображення орбітального апарату серії Phoenix. Зображення – Atmos Space Cargo

Деталей про цей проєкт наразі оголошено не багато, оскільки проєкт перебуває лише на стадії розробки концепції, тому неможливо сказати точно що саме являти собою ця майбутня орбітальна зброя, та за яким принципом вона працюватиме.

Але з огляду на опубліковану інформацію, можемо зробити припущення, що на орбіті буде розгорнуто десятки космічних апаратів, які або самі будуть сходити з орбіти та атакувати ціль, або запускатимуть бойові частини, які вже сходитимуть з орбіти та атакуватимуть ціль.

Ілюстративне зображення орбітального апарату серії Phoenix. Зображення – Atmos Space Cargo

Варто нагадати, що у квітні цього року, Atmos Space Cargo залучила інвестиції розміром у 25,7 мільйона євро, в рамках яких там мають побудувати три апарати Phoenix 2 із корисним навантаженням до 100 кг та тривалістю польоту від 3 годин до 12 місяців, а також розробити більший апарат Phoenix 3 із корисним навантаженням до 1 тонни.

Дві майбутні версії орбітального апарату Phoenix 2 та 3. Зображення – Atmos Space Cargo

Але, як вже вище згадувалось, проєкт перебуває на ранніх стадіях розробки. У розробці такої системи озброєння, компанії стикнуться з багатьма викликами, одним з яких є пошук ракетоносіїв, що зможуть забезпечити розгортання такого угрупування орбітальних апаратів, адже покладатись у цьому на американську SpaseX вочевидь поганий варіант.