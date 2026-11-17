Президент Зеленський розповів про сьогоднішню атаку на Керченський міст і назвав причетних.

-Вдячний Службі безпеки України, усім підрозділам Сил оборони України, які були задіяні, міністру оборони України, Головнокомандувачу ЗСУ та ГШ ЗСУ і усім виробникам нашої зброї за безпрецедентну операцію у відповідь на російські удари по нашій інфраструктурі.

Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим. Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».

Сьогодні – вже на ключовому етапі – взірцево себе показали безпілотники «Паляниця», які уразили автомобільну частину мосту, і ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5, які уразили залізничну частину. За допомогою «Фламінго» наші воїни здійснили кероване ураження – і звʼязок спрацював на відмінно до останніх секунд.

Ми неодноразово пропонували Росії деескалаційні кроки і на всі пропозиції чули тільки гучні відмови. Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей.

Дякую справжнім воїнам Служби безпеки України, усім нашим Силам оборони України, нашим розвідкам та КОЖНОМУ виробнику зброї, яка ефективно використовується для захисту України, українців та наших національних інтересів. Слава Україні!