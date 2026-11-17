Ціни на природний газ у Європі знизилися: трейдери законтрактували рекордні обсяги експорту зі США, що зняло напруження через низький рівень запасів на континенті напередодні зими.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок базові ф’ючерси подешевшали на 6,2% після зростання більш ніж на 6% минулого тижня. Очікується, що найближчими днями в Європі потеплішає, що може призвести до зниження попиту на опалення. Водночас на світовий ринок надходить більше газу зі США, де обсяги видобутку на низці проектів досягли нового піку.

Крім того, за словами трейдерів, напруженість на ринку в короткостроковій перспективі слабшає, оскільки великі азійські імпортери наразі утримуються від активних закупівель.

Тим не менш, пізніше цього місяця в Європі прогнозують нові похолодання, а на Близькому Сході зберігаються перебої з постачанням. Європейські газосховища заповнені менш ніж на 71% — це значно нижче за середній показник для цієї пори року за останні п’ять років (89%). Це робить регіон вразливим до нових цінових стрибків у разі настання морозів.

«Ринок залишається дуже волатильним: зимовий попит зростає, тоді як ситуація з пропозицією поступово покращується», — зазначає Флоранс Шміт, старший стратег з енергетичних ринків у Rabobank.

У Великій Британії розпочалися поставки газу з нещодавно схваленого проекту Jackdaw. Хоча внесок цього родовища в ринок є відносно невеликим — близько 2% від річного попиту Великої Британії, — міністр енергетики країни заявив, що це допоможе підвищити надійність постачання цієї зими.

Тим часом напруженість на Близькому Сході зберігається. Цими вихідними Іран здійснив атаку на американську базу в Бахрейні, хоча й підтвердив, що можливість для врегулювання конфлікту залишається відкритою. Також тривають напади на судна в Ормузькій протоці та поблизу неї. Доки конфлікт залишається невирішеним, ціни на газ у Європі, ймовірно, залишатимуться високими.

«Зимовий баланс залишається чутливим до погодних умов, перебоїв у постачанні та подальших змін у настроях учасників ринку», — зазначають аналітики Timera Energy у своєму огляді.

Станом на 13:41 за амстердамським часом вартість ф’ючерсів на газ із постачанням наступного місяця (на нідерландському хабі TTF, що є європейським еталоном) знизилася на 5,3% — до 86,10 євро за мегават-годину.