Україна вже тиждень чекає від США пояснень щодо обмежень Starshield на окупованих територіях.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в США.

-Сьогодні вже сьомий день поспіль діють обмеження швидкості для системи Starshield на тимчасово окупованих територіях України, при цьому ані від Пентагону, ані від компанії SpaceX не надходить жодних відповідей чи роз’яснень.

До посольства продовжують звертатися американські ЗМІ, повідомляючи, що у відповідь на їхні запити в Пентагоні заявили, ніби жодних обмежень не існує.

Хочу наголосити цілком однозначно: це суперечить реальному стану справ на місцях. Можу підтвердити, що обмеження швидкості справді діють.

Ці обмеження мають реальні наслідки для операцій в Україні та потребують термінового пояснення й вирішення. Сім днів без відповідей — це занадто довго.