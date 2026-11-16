Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Шановні українці, українки!

Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської – на рівні команд. Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно. Наша команда працює максимально конструктивно. Нам потрібне достойне завершення війни і гарантована безпека Україні. Активно взаємодіє і американська команда – Стів Віткофф та Джаред Кушнер були в розмові онлайн. Європу представляли вперше в цій розмові у повному складі саме ті, хто представлятиме на перемовинах із росіянами. Це Франція, Німеччина, Британія, Італія, Польща, представники ЄС, тобто Єврокомісії та Євроради, і представник НАТО. Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі.

Готуємось до зустрічі «Рамштайну» завтра. Потрібні нові й сильні оборонні пакети для України, це не тільки про захист тут і зараз, це й довгостроково – сигнал, що партнери з нами, з Україною. Всі у світі бачать, що Росія не хоче йти на чесне закінчення війни, намагається затягнути удари, намагається затягнути страждання.

Була сьогодні на Ставці доповідь ГУР про російські ракетні плани – по виробництву балістики, по виробництву крилатих ракет. Такий обсяг виробництва, як вони планують, – не для миру. Також Росія, на жаль, отримує більше балістики від Північної Кореї: ідеться про десятки ракет на місяць. Це вкрай небезпечно, і не тільки для України. Завдяки застосуванню їхньої балістики в цій війні Північна Корея робить свою зброю більш ефективною. Для всього регіону поруч із Кореєю це додаткові виклики. І для нас у Європі це теж виклик: якщо Росія має такого союзника, який передає балістику, то потрібен чіткий паритет і для України, щоб ми могли на рівних відповідати на російську загрозу. Європа має ракети, які завдають дійсно ефективних ударів. Німеччина, Франція, Британія, Італія – говоримо про те, що протидія російському глобальному бандитизму за підтримки їхнього союзника в Пхеньяні має спиратись на більше відповідне постачання для України. Дзеркальні відповіді – це абсолютно справедливо. Треба повернутись і до розмови про знищення пускових балістики з Росії. Технології для цього є в західних партнерів, і щоб швидше схилити Росію до миру, щоб надійніше гарантувати безпеку, мають бути такі технології у нас, в Україні.

Ще одне. Доповідь міністра оборони Євгенія Хмари. Міністр буде на «Рамштайні» завтра. Але, окрім цього, ми говорили з ним про українські дипстрайки. План наших далекобійних санкцій має виконуватись повністю.

І щойно я підписав нові санкційні укази. Будуть і ще рішення РНБО щодо санкцій. Документи готуються. Санкційний тиск – наш і партнерів – має залишатись сильним. Санкції – це те, що найбільше сприяє створенню у Росії мотиву закінчити війну.

І обов’язково сьогодні ввечері, вночі та протягом завтрашньої доби, будь ласка, зважайте на сигнали ракетної небезпеки. Є інформація, що росіяни підготувались до удару. Бережіть себе. І вони там, у Росії, повинні знати, що на кожне їхнє зло буде наша справедлива відповідь. Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!“