Космічна обсерваторія Swift, створена для NASA, увійшла в атмосферу Землі в середу, 4 листопада, майже через 22 роки після запуску. Про це повідомили у NASA, пише УНН.

На момент запуску Swift була першою у своєму роді багатохвильовою обсерваторією, призначеною для вивчення найпотужніших вибухів у космосі за допомогою трьох телескопів.

Космічні сили США підтвердили, що космічний апарат Swift увійшов в атмосферу Землі о 7:39 EST (14:39 за Києвом) у середу, 4 листопада, над регіоном Північної Суматри в Індонезії приблизно на 3,4 градуса північної широти і 98,6 градуса східної довготи. NASA очікувало, що більшість космічного апарату згорить під час проходження через атмосферу, але деякі компоненти, можливо, пережили вхід в атмосферу.

Космічний апарат Swift NASA був запущений у 2004 році для дослідження найпотужніших вибухів у Всесвіті, які називаються гамма-сплесками. Спочатку він був розрахований на дворічну основну місію. За понад два десятиліття наукової роботи телескоп Swift служив багатофункціональним інструментом для дослідження Всесвіту, спостерігаючи широкий спектр світла, швидко наводячись на короткочасні спалахи та відправляючи оповіщення іншим установкам для координації подальших спостережень. Swift розширив розуміння найрізноманітніших космічних об’єктів і подій, від активних галактик, що живляться надмасивними чорними дірками та зірками, що зазнають рентгенівських спалахів, до вибухів наднових, комет та астероїдів у нашій Сонячній системі.