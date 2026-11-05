46-річний житель райцентру на Миколаївщині збував озброєння за грошову винагороду серед кола знайомих. Слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку після чергового продажу та вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Викрили та припинили злочинну діяльність фігуранта слідчі та оперативники Первомайського райвідділу поліції, оперативники управління карного розшуку за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 46-річний чоловік налагодив схему збуту зброї та боєприпасів на території міста. Клієнтів підшукував серед знайомих.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після чергового продажу. Ділок незаконно реалізував корпуси двох гранат із підривачами до них та гранатомет. На місці вчинення злочину поліцейські вилучили грошові кошти, отримані фігурантом від незаконного продажу.

Під час проведення невідкладних слідчих дій за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили ще магазин до автоматичної зброї та набої до неї.

Усе вилучене направили на проведення експертних досліджень.

Слідчі за процесуального керівництва Первомайського відділу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили затриманому про підозру у вчиненні двох фактів злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяця з правом внесення застави.