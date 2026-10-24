Керівний комітет Агентства з ядерної енергії ОЕСР підтримав запуск процесу приєднання України до NEA.

Як розповів перший віцепрем’єр-міністр— міністра енергетики України Денис Шмигаль, наступним кроком стане оціночна місія Агентства, яка проаналізує ядерний сектор України, технічні спроможності, а також інституційну та правову базу. За результатами місії та подальших рішень держав-членів Україна може стати наступним членом NEA, пише ЛБ.

За словами Шмигаля, приєднання до NEA — важливий крок у напрямку повноправного членства в ОЕСР, європейської інтеграції та впровадження найвищих стандартів ядерної безпеки. Майбутнє членство дасть Україні змогу активніше долучатися до роботи експертних комітетів і робочих груп, поглиблювати науково-технічну співпрацю, розвивати дослідження та підготовку фахівців.

Водночас Україна готова робити власний внесок у роботу Агентства.

«Маємо потужний ядерно-енергетичний сектор, розвинену інфраструктуру, досвідчених інженерів і науковців та значну експертизу в експлуатації та модернізації АЕС, ядерній безпеці, поводженні з радіоактивними відходами та розвитку перспективних технологій», зазначив урядовець.

Також Україна має унікальний досвід роботи ядерно-енергетичної системи в умовах повномасштабної війни. Він може бути корисним для міжнародної спільноти у питаннях кризової готовності та управління ризиками.

Україна готова пройти необхідний процес оцінювання, виконувати свої зобов’язання та стати активним і відповідальним членом спільноти NEA, зазначив Шмигаль.