Удень 24 жовтня 2026 року Омська область зазнала нальоту ударних БПЛА.

Як повідомляють українські моніторингові канали, горить Омський каучук.

Виробляє різні марки синтетичного каучуку (які використовуються у шинній промисловості та авіабудуванні), скраплені вуглеводневі гази, а також хімічна сировина для фармацевтики та інших галузей промисловості.



За повідомленнями оперативних служб та місцевих пабліків, внаслідок атаки відбулося влучання та почалася масштабна пожежа у північній частині Омська, де розташовані заводи «Омський каучук» та Омський НПЗ.





