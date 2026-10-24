Українські Сили оборони та Міністерство оборони фіксують відновлення роботи зв’язку терміналів супутникового зв’язку StarLink компанії SpaceX та їх військової версії StarShield на швидкості понад 161 км/год, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” джерела у відомстві.

За даними джерел у Міноборони, станом на ранок 24 жовтня фіксують, що Starlink / Starshield почав працювати на швидкості більше ніж 161 км/год. Відомство продовжує моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та з’ясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього зв’язку.