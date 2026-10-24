Іран суттєво посилив свої зусилля щодо нападів на американських дипломатів та чиновників на Близькому Сході та за його межами. Про це повідомляє Axios із посиланням на службову записку директора Національної розвідки США Джея Клейтона від 23 жовтня, адресовану держсекретарю США Марко Рубіо, інформує УНН.

Зазначається, що відповідні розвідувальні дані вже передали високопосадовцям Держдепу.

Американські чиновники кажуть, що розвідувальні дані є однією з причин, чому Державний департамент скорочує персонал кількох американських посольств на Близькому Сході на тлі зростаючих побоювань щодо ширшого регіонального конфлікту – пише видання.

Вказується, що ці розвіддані стали однією з причин скорочення американської дипломатичної присутності в низці країн Близького Сходу на тлі побоювань щодо розширення регіонального конфлікту.