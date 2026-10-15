Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони законтрактувала 4 700 комплектів на понад 186 млн грн. Таким чином вартість одного комплекту – 39,6 тис.грн.

Контракти укладено з чотирма постачальниками, костюми мають бути відвантажені до 18 грудня 2026 року.

Комплект вагою близько 2 кг складається з куртки, штанів та птеруг, що захищають тазову ділянку та верхню частину стегон.

Технічні специфікації розроблені Командуванням Сил логістики ЗСУ. Ключова вимога – поєднання захисту та свободи рухів. М’які балістичні пакети мають убезпечувати від уламків і куль, залишаючись досить гнучкими.

Протиуламковий костюм можна носити разом із бронежилетом. У першу чергу він буде корисний військовим, які перебувають на лінії бойового зіткнення, де є високий ризик ураження уламками від снарядів, скидів з дронів тощо.

Таких захисних костюмів в країнах НАТО немає. Український прототип передано партнерам для ознайомлення.